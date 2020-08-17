أول زيارة علنية لمسؤول إماراتي بارز للإمارات

قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن رئيس الموساد يوسي كوهين، وصل اليوم الاثنين، إلى الإمارات وذلك لإجراء محادثات مع المسؤولين في أبو ظبي بشأن اتفاق السلام بين البلدين.



أوضحت القناة، أن هذه الزيارة تأتي بهدف "وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام" بين الطرفين وترتيب مراسم توقيع هذه الاتفاقية.



ونقلت "مكان" عن "مصدر إماراتي رسمي قوله، إن هناك نية لافتتاح الدولتين سفارتيهما لدى بعضهما البعض عقب توقيع اتفاقية السلام باعتبار هذه الخطوة تجسيداً للتطبيع.



الجدير ذكره، أن إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة أعلنوا رسميا عن التوصل إلى اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي الخميس الماضي.



رام الله - دنيا الوطن