عربي

أول زيارة علنية لمسؤول إماراتي بارز للإمارات

أول زيارة علنية لمسؤول إماراتي بارز للإمارات
يوسي كوهين
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن رئيس الموساد يوسي كوهين، وصل اليوم الاثنين، إلى الإمارات وذلك لإجراء محادثات مع المسؤولين في أبو ظبي بشأن اتفاق السلام بين البلدين.

أوضحت القناة، أن هذه الزيارة تأتي بهدف "وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق السلام" بين الطرفين وترتيب مراسم توقيع هذه الاتفاقية.

ونقلت "مكان" عن "مصدر إماراتي رسمي قوله، إن هناك نية لافتتاح الدولتين سفارتيهما لدى بعضهما البعض عقب توقيع اتفاقية السلام باعتبار هذه الخطوة تجسيداً للتطبيع.

الجدير ذكره، أن إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة أعلنوا رسميا عن التوصل إلى اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي الخميس الماضي.

أخبار ذات صلة

فيديو يوثق لحظة اشتباك الجيش السوري مع دورية للجيش الأمريكي شرق الفرات

فيديو يوثق لحظة اشتباك الجيش السوري مع دورية للجيش الأمريكي شرق الفرات

الحريري يتوجه إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

الحريري يتوجه إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

21 قتيلا بهجومين على فندق وقاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية

21 قتيلا بهجومين على فندق وقاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية

مسؤول بالبيت الابيض: السعودية هي التالية التي ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل

مسؤول بالبيت الابيض: السعودية هي التالية التي ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل

نجل الحريري يدعو اللبنانيين لضبط النفس عشية النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

نجل الحريري يدعو اللبنانيين لضبط النفس عشية النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

رسمياً: الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي إلى زيارة القدس

رسمياً: الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي إلى زيارة القدس

العراق ينفي تعاقده مع (هوبي لوبي) لاسترداد آثاره المهربة إلى أمريكا

العراق ينفي تعاقده مع (هوبي لوبي) لاسترداد آثاره المهربة إلى أمريكا

تونس: شكوكٌ وجدل حول انطلاق الموسم الدراسي

تونس: شكوكٌ وجدل حول انطلاق الموسم الدراسي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مفتي فلسطين يُحرّم الصلاة بالأقصى وفق الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

مفتي فلسطين يُحرّم الصلاة بالأقصى وفق الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

وزيرة الصحة تُحذّر من ارتفاع كبير بعدد الإصابات والعودة لخيار الإغلاق

وزيرة الصحة تُحذّر من ارتفاع كبير بعدد الإصابات والعودة لخيار الإغلاق

مصلحة مياه بلديات الساحل تُزود مركز الحجر الصحي في دير البلح بالمياه

مصلحة مياه بلديات الساحل تُزود مركز الحجر الصحي في دير البلح بالمياه

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة لمحطة توليد طاقة كهربائية بمحافظة الخليل

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة لمحطة توليد طاقة كهربائية بمحافظة الخليل

الاحتلال يعتقل مواطناً ويصيب العشرات بالاختناق جنوب شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل مواطناً ويصيب العشرات بالاختناق جنوب شرق طولكرم

التنمية تُدين قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على مواطن من ذوي الاحتياجات

التنمية تُدين قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على مواطن من ذوي الاحتياجات

حماس تُعلّق على إطلاق الاحتلال النار صوب فلسطيني من ذوي الاحتياجات

حماس تُعلّق على إطلاق الاحتلال النار صوب فلسطيني من ذوي الاحتياجات

نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

منوعات

أراد الموساد تجنيده.. كيف خدع &#34;سمير الإسكندراني&#34; إسرائيل؟

أراد الموساد تجنيده.. كيف خدع "سمير الإسكندراني" إسرائيل؟

هل ألمحت روان بن حسين إلى امكانية حبس زوجها على طريقة هيفاء وهبي؟

هل ألمحت روان بن حسين إلى امكانية حبس زوجها على طريقة هيفاء وهبي؟

نسرين طافش: ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

نسرين طافش: ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

شاهد: لطفي لبيب يبكي وأحمد عز يُقبّل يده أمام الجمهور

شاهد: لطفي لبيب يبكي وأحمد عز يُقبّل يده أمام الجمهور

تايلور سويفت تحذر الأمريكيين من ترامب وخداعه

تايلور سويفت تحذر الأمريكيين من ترامب وخداعه

مذيعة شهيرة ترد على اتهماها بتمثيل واصطناع الحزن على لبنان

مذيعة شهيرة ترد على اتهماها بتمثيل واصطناع الحزن على لبنان

بعد تسريب عقد زواجها من &#34;وزيري&#34;.. هيفاء وهبي تتقدم بطلب للنائب العام المصري

بعد تسريب عقد زواجها من "وزيري".. هيفاء وهبي تتقدم بطلب للنائب العام المصري

ابنة شويكار تروي التفاصيل الأخيرة من حياة والدتها

ابنة شويكار تروي التفاصيل الأخيرة من حياة والدتها

قرار جديد من كارول سماحة بسبب الأوضاع في لبنان

قرار جديد من كارول سماحة بسبب الأوضاع في لبنان

كيف ردّت &#34;نادين نجيم&#34; على صحفي لبناني قال لها &#34;انكتبلك عُمُر ووجه جديد&#34;؟

كيف ردّت "نادين نجيم" على صحفي لبناني قال لها "انكتبلك عُمُر ووجه جديد"؟

عربي

الحريري يتوجه إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

الحريري يتوجه إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

21 قتيلا بهجومين على فندق وقاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية

21 قتيلا بهجومين على فندق وقاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية

نجل الحريري يدعو اللبنانيين لضبط النفس عشية النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

نجل الحريري يدعو اللبنانيين لضبط النفس عشية النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

رسمياً: الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي إلى زيارة القدس

رسمياً: الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي إلى زيارة القدس