نتنياهو: كثيرون من العرب يدعمون خطوة السلام الإسرائيلي الإماراتي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الاتفاق الذي أُبرم مع دولة الإمارات، لأجل مباشرة علاقات ثنائية بين البلدين يساهم في إرساء السلام، لافتاً إلى أن كثيرون مع العالم العربي يدعمون هذه الخطوة.



وأضاف نتنياهو، لقناة (سكاي نيوز) عربية: "هناك تحول كبير في مواقف الدول العربية من إسرائيل"، مرجحاً أن يؤدي التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل، إلى نتائج مبهرة، مؤكداً وجود عدة مجالات للعمل المشترك بين البلدين مثل التكنلوجيا والصحة والبيئة والزراعة.



وأردف أن مستثمري إسرائيل يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانيات الإمارات مثل الاستيراد من منطقتها الحرة، وأشار إلى وجود تطلع وسط الإسرائيليين إلى زيارة مدن دولة الإمارات لأجل السياحة.



وقال إن إسرائيل ستفتح بدورها الباب أمام السياح من دولة الإمارات، مشيرا إلى الترحيب بالزوار في المسجد الأقصى حتى يؤدوا الصلاة.



وحين سئل عن ردود الفعل التي تلت اتفاق السلام مع الإمارات، قال نتنياهو: إن "الكثيرين دعموا هذه الخطوة التاريخية، الناس مستعدون للسلام، وهذه الاتفاقية ستغير المنطقة".



وأضاف أن هذا الاتفاق لن يكون خطوة السلام الوحيدة مع الدول العربية لأن دولا عربية أخرى ستلتحق بالركب في الفترة المقبلة، وذلك بالنظر إلى حصول تحول كبير في الموقف حيال إسرائيل.



الجدير ذكره، الجدير ذكره، أن الإمارات وإسرائيل توصلتا لاتفاق سلام أعلن عنه الخميس الماضي، الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني رسمي وشعبي.



رام الله - دنيا الوطن