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شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: الحركة ستشارك باجتماع القيادة الفلسطينية الأربعاء المقبل

قيادي بحماس: الحركة ستشارك باجتماع القيادة الفلسطينية الأربعاء المقبل
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد حسن يوسف، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بالضفة الغربية، أن حركته تلقت دعوة، للمشاركة في اجتماع القيادة الفلسطينية، المزمع عقده يوم الاربعاء.

وقال يوسف في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": "في صبيحة هذا اليوم، تلقينا دعوة للمشاركة في اجتماع القيادة، يوم الأربعاء، وخلال ساعات يسيرة كان الرد الإيجابي من الحركة، بأنها ستشارك فيه".

وأضاف يوسف: "في الوقت القريب، سنعلن عن أسماء وفد الحركة الذي سيشارك في الاجتماع، لأن ما يجري الان من اتفاق إماراتي إسرائيلي، حدث كبير، ويمس بقضيتنا الفلسطينية، فيستوجب علينا أن نصطف جميعا ونتمرتس في خندق واحد لمواجهة المخاطر المحدقة بقضينا".

وحول ما اذا سيتم مناقشة ملف المصالحة الفلسطينية خلال الاجتماع، أكد القيادي في حماس، أن اجندة الاجتماع مفتوحة، ولكن هناك اولويات التي تتمثل في خطوة الامارات بتطبيعها مع الاحتلال الاسرائيلي.

وقال: "إذا كان هناك مجال لمناقشة ملف المصالحة، لابد من التطرق إليه، ولكن بالرغم من ذلك فإن مثل هذه القضايا لا يتم بحثها في هذا الواقع الذي نعيشه، فهو يحتاج الى أجواء مختلفة، ولكن نحن لا نمانع من الخوض في أي شيء، ومستعدون لتقديم خطوات نحو الوحدة الوطنية واتمام المصالحة".

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