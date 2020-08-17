كوشنير: اسرائيل طرحت عرضاً "سخياً" لإقامة دولة فلسطينية بما في ذلك تبادل للأراضي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل طرحت على الطاولة عرضا وصفه بـ(السخي) لإقامة دولة فلسطينية بما في ذلك تبادل للأراضي، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة.



وقال كوشنر في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين: "إن هناك وضع قائم لا يمكن تجاهله ولن يتغير بسيطرة إسرائيل على تلك الأراضي".



وأضاف: "لدينا ثقة بأن إسرائيل لن تروج للضم من جانب واحد، ونعرض على الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات".