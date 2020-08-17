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الصحة السعودية: 28 وفاة و1372 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية: 28 وفاة و1372 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1372 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض (كوفيد19)، فيما تم تسجيل 28 حالة وفاة جديدة و1432 حالة تعاف إضافية.

ووفقا لإحصاء وزارة الصحة، اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 299914 حالة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبلغ إجمالي حالات التعافي 268385 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3436 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 28089 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، من ضمنها 1758 حالة حرجة.

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