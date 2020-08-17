فيديو يوثق لحظة اشتباك الجيش السوري مع دورية للجيش الأمريكي شرق الفرات











رام الله - دنيا الوطنقتل جندي في الجيش العربي السوري وأصيب اثنان آخران بينهما ضابط برتبة ملازم بجروح في اشتباك مع مدرعات أمريكية بريف الحسكة، فيما قامت القوات الأمريكية بإسعاف مصابيها.وانتشر على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة الاشتباك بين الدورية الامريكية والجيش السوري.وأفادت وكالة (سبوتنيك) الروسية، بأن عناصر حاجز (رشو) في الجيش العربي السوري في قرية تل الذهب جنوب شرقي القامشلي بريف الحسكة منعوا رتلاً مكون من 4 مدرعات أمريكية من العبور عبر الحاجز المذكور، كان قادما من جهة بلدة تل براك الواقعة تحت سيطرة تنظيم "قسد" الموالي له".