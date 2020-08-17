شؤون فلسطينية

قيادي بحماس يعلق على دعوة الرئيس الإسرائيلي لمحمد بن زايد لزيارة إسرائيل

قيادي بحماس يعلق على دعوة الرئيس الإسرائيلي لمحمد بن زايد لزيارة إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
حذرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، من أي استجابة من قبل محمد بن زايد للدعوة الإسرائيلية، لزيارة اسرائيل.

واعتبر سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس، في تغريدة له عبر صفحته في موقع (تويتر)، أن اي استجابة من بن زايد، هي مباركة للجرائم الإسرائيلية وعدوانا على الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قد دعا، يوم الجمعة، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان لزيارة مدينة القدس.





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