قيادي بحماس يعلق على دعوة الرئيس الإسرائيلي لمحمد بن زايد لزيارة إسرائيل





واعتبر سامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس، في تغريدة له عبر صفحته في موقع (تويتر)، أن اي استجابة من بن زايد، هي مباركة للجرائم الإسرائيلية وعدوانا على الشعب الفلسطيني.





وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قد دعا، يوم الجمعة، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان لزيارة مدينة القدس.





















رام الله - دنيا الوطنحذرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، من أي استجابة من قبل محمد بن زايد للدعوة الإسرائيلية، لزيارة اسرائيل.