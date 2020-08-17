مسؤولان إسرائيليان يتحدثان عن ضم الضفة الغربية.. ماذا قالا؟

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

رام الله - دنيا الوطن

أكد ياريف ليفين، رئيس (كنيست) الإسرائيلي، أن ضم الضفة الغربية وتطبيق السيادة الإسرائيلية، عليها حق للشعب الإسرائيلي، ولا يمكن التنازل عنه، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.



بدوره، أوضحت إيليت شاكيد، عضو (كنيست) عن حزب (يمينا) الإسرائيلي، أنه لن يكون هناك تطبيق للسيادة على الضفة الغربية في عهد نتنياهو، لافتة إلى أن الاخير اختار تطبيع العلاقات مع دولة الامارات.



يشار إلى أن دولة الاحتلال الاسرائيلي، وقعت خلال الايام الماضية، اتفاق سلام مع الامارات العربية المتحدة، برعاية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد وصف الاتفاق بالتاريخي.



وهذه الخطوة لاقت استهجاناً من قبل القيادة الفلسطينية، والفصائل، واعتبره بأنه جاء طعنة في ظهر القضية الفلسطينية، والفلسطينيين وحقوقهم ونضالاتهم.