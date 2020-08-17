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الحريري يتوجه إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده

الحريري يتوجه إلى لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده
رام الله - دنيا الوطن
غادر سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، متوجها إلى لاهاي في هولندا، حيث مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لحضور جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده المقرر، غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يدلي الحريري بعد النطق بالحكم، ببيان صحفي يتناول فيه الحكم الصادر، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان بهاء الحريري، نجل رفيق الحريري الأكبر، أهاب باللبنانيين أن يتمتعوا بأعلى درجات ضبط النفس، وأن يبتعدوا عن ردات الفعل الغاضبة غير المفيدة.

واغتيل رئيس الحكومة رفيق الحريري في العام 2005 بانفجار استهدف موكبه في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وتقول المحكمة الدولية عبر موقعها على الإنترنت إن "المتهمين الأربعة الذين يحاكمون أمام المحكمة الخاصة بلبنان، فيما خص هذا الاعتداء هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا".

وأشارت إلى أنه "قد أُسندت إليهم تهمة المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، وتهمة القتل عمدا، وتهمة محاولة القتل عمدا، وعدد من التهم الأخرى المرتبطة بذلك، وهم يحاكمون غيابيا".

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