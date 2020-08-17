شاهد: اندلاع 26 حريقا بمستوطنات غلاف غزة منذ الصباح بفعل البالونات الحارقة

















رام الله - دنيا الوطنأفاد إعلام الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، باندلاع 26 حريقاً منذ صباح اليوم الاثنين، حتى اللحظة، في مناطق مختلفة من مستوطنات غلاف غزة، بفعل استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.وأشار اعلام الاحتلال، إلى أن أضراراً جسيمة أصابت مبنى تعليمي فارغ في منطقة (سديروت) بغلاف غزة، وذلك بعد اندلاع حريق فيه، جراء سقوط بالون حارق أطلق من قطاع غزة.وكانت طائرات ومدفعية الاحتلال، قصفتا، فجر اليوم الاثنين، العديد من الأهداف في قطاع غزة، ردا على استمرار اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.