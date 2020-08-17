مسؤول بالبيت الابيض: السعودية هي التالية التي ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل





وذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، أن اوبريان، توقع أن تكون السعودية هي التالية التي ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل.





وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، صرح اوبريان، مساء أمس الأحد، لقناة (NBC) الإخبارية الأمريكية، أنه "من المتوقع أن تكون السعودية، هي التالية، التي ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل".





وأضاف أوبريان: "نحن نعتقد، أن هناك الكثير من الدول العربية، خصوصا دول الخليج، التي تريد أن تطبع العلاقات مع إسرائيل".





ولفتت (معاريف)، إلى أن البحرين متوقعة أن تكون ضمن قائمة الدول التي ستوقع قريبا اتفاق مع إسرائيل، مشيرةً إلى أن رئيس الموساد، يجري اتصالات مع رئيس الوزراء البحريني.

رام الله - دنيا الوطنأكد روبرت أوبريان، مستشار الامن القومي في البيت الأبيض، أن تحذو بعض الدول العربية، خصوصا الخليجية منها، حذو الإمارات، والتوصل لاتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل.