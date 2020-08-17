شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تُحذّر من ارتفاع كبير بعدد الإصابات والعودة لخيار الإغلاق

وزيرة الصحة تُحذّر من ارتفاع كبير بعدد الإصابات والعودة لخيار الإغلاق
وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، من ارتفاع الإصابات بشكل كبير، وبالتالي ارتفاع في أعداد الوفيات في حال عدم الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الصادرة عن الوزارة.

وأكدت الكيلة لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، أن خيار الإغلاق، قد يعود في أي وقت، خاصة في ظل تسجيل الأعداد الكبيرة من الإصابات بفيروس (كورونا) وعدم التزام 80% من أبناء شعبنا بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

ودعت وزيرة الصحة المواطنين إلى عدم التجمع وإلى اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس في التجمعات، خاصة الأعراس، حيث تم تسجيل أغلب الإصابات خلالها.

وأكدت الكيلة على حرص الوزارة على توفير المستلزمات  الخاصة بإجراء الفحوصات من خلال التواصل مع الدول المانحة ومنظمة الصحة  العالمية.

أخبار ذات صلة

مفتي فلسطين يُحرّم الصلاة بالأقصى وفق الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

مفتي فلسطين يُحرّم الصلاة بالأقصى وفق الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

مصلحة مياه بلديات الساحل تُزود مركز الحجر الصحي في دير البلح بالمياه

مصلحة مياه بلديات الساحل تُزود مركز الحجر الصحي في دير البلح بالمياه

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة لمحطة توليد طاقة كهربائية بمحافظة الخليل

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة لمحطة توليد طاقة كهربائية بمحافظة الخليل

الاحتلال يعتقل مواطناً ويصيب العشرات بالاختناق جنوب شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل مواطناً ويصيب العشرات بالاختناق جنوب شرق طولكرم

التنمية تُدين قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على مواطن من ذوي الاحتياجات

التنمية تُدين قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على مواطن من ذوي الاحتياجات

حماس تُعلّق على إطلاق الاحتلال النار صوب فلسطيني من ذوي الاحتياجات

حماس تُعلّق على إطلاق الاحتلال النار صوب فلسطيني من ذوي الاحتياجات

نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويدنسون مقبرة &#34;باب الرحمة&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويدنسون مقبرة "باب الرحمة"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مصلحة مياه بلديات الساحل تُزود مركز الحجر الصحي في دير البلح بالمياه

مصلحة مياه بلديات الساحل تُزود مركز الحجر الصحي في دير البلح بالمياه

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة لمحطة توليد طاقة كهربائية بمحافظة الخليل

سلطة الطاقة تمنح رخصة مؤقتة لمحطة توليد طاقة كهربائية بمحافظة الخليل

الاحتلال يعتقل مواطناً ويصيب العشرات بالاختناق جنوب شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل مواطناً ويصيب العشرات بالاختناق جنوب شرق طولكرم

التنمية تُدين قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على مواطن من ذوي الاحتياجات

التنمية تُدين قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على مواطن من ذوي الاحتياجات

حماس تُعلّق على إطلاق الاحتلال النار صوب فلسطيني من ذوي الاحتياجات

حماس تُعلّق على إطلاق الاحتلال النار صوب فلسطيني من ذوي الاحتياجات

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويدنسون مقبرة &#34;باب الرحمة&#34;

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويدنسون مقبرة "باب الرحمة"

صرف المنحة السعودية لإعادة إعمار المنازل المتضررة لغير اللاجئين في قطاع غزة

صرف المنحة السعودية لإعادة إعمار المنازل المتضررة لغير اللاجئين في قطاع غزة

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع تشطيب مدرسة علي نايفة الأساسية للذكور

"التربية" تتسلم مشروع تشطيب مدرسة علي نايفة الأساسية للذكور

منوعات

أراد الموساد تجنيده.. كيف خدع &#34;سمير الإسكندراني&#34; إسرائيل؟

أراد الموساد تجنيده.. كيف خدع "سمير الإسكندراني" إسرائيل؟

هل ألمحت روان بن حسين إلى امكانية حبس زوجها على طريقة هيفاء وهبي؟

هل ألمحت روان بن حسين إلى امكانية حبس زوجها على طريقة هيفاء وهبي؟

نسرين طافش: ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

نسرين طافش: ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

شاهد: لطفي لبيب يبكي وأحمد عز يُقبّل يده أمام الجمهور

شاهد: لطفي لبيب يبكي وأحمد عز يُقبّل يده أمام الجمهور

تايلور سويفت تحذر الأمريكيين من ترامب وخداعه

تايلور سويفت تحذر الأمريكيين من ترامب وخداعه

مذيعة شهيرة ترد على اتهماها بتمثيل واصطناع الحزن على لبنان

مذيعة شهيرة ترد على اتهماها بتمثيل واصطناع الحزن على لبنان

بعد تسريب عقد زواجها من &#34;وزيري&#34;.. هيفاء وهبي تتقدم بطلب للنائب العام المصري

بعد تسريب عقد زواجها من "وزيري".. هيفاء وهبي تتقدم بطلب للنائب العام المصري

ابنة شويكار تروي التفاصيل الأخيرة من حياة والدتها

ابنة شويكار تروي التفاصيل الأخيرة من حياة والدتها

قرار جديد من كارول سماحة بسبب الأوضاع في لبنان

قرار جديد من كارول سماحة بسبب الأوضاع في لبنان

كيف ردّت &#34;نادين نجيم&#34; على صحفي لبناني قال لها &#34;انكتبلك عُمُر ووجه جديد&#34;؟

كيف ردّت "نادين نجيم" على صحفي لبناني قال لها "انكتبلك عُمُر ووجه جديد"؟

عربي

العراق ينفي تعاقده مع (هوبي لوبي) لاسترداد آثاره المهربة إلى أمريكا

العراق ينفي تعاقده مع (هوبي لوبي) لاسترداد آثاره المهربة إلى أمريكا

تونس: شكوكٌ وجدل حول انطلاق الموسم الدراسي

تونس: شكوكٌ وجدل حول انطلاق الموسم الدراسي

سوريا: قصف أمريكي لحاجز يُسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين

سوريا: قصف أمريكي لحاجز يُسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين

صحيفة إسرائيلية: خلافات داخلية تؤخر زيارة الوفد إلى الإمارات

صحيفة إسرائيلية: خلافات داخلية تؤخر زيارة الوفد إلى الإمارات