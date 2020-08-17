وزيرة الصحة تُحذّر من ارتفاع كبير بعدد الإصابات والعودة لخيار الإغلاق

وأكدت الكيلة لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، أن خيار الإغلاق، قد يعود في أي وقت، خاصة في ظل تسجيل الأعداد الكبيرة من الإصابات بفيروس (كورونا) وعدم التزام 80% من أبناء شعبنا بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.



ودعت وزيرة الصحة المواطنين إلى عدم التجمع وإلى اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس في التجمعات، خاصة الأعراس، حيث تم تسجيل أغلب الإصابات خلالها.



وأكدت الكيلة على حرص الوزارة على توفير المستلزمات الخاصة بإجراء الفحوصات من خلال التواصل مع الدول المانحة ومنظمة الصحة العالمية.

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، من ارتفاع الإصابات بشكل كبير، وبالتالي ارتفاع في أعداد الوفيات في حال عدم الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الصادرة عن الوزارة.