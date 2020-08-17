شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطناً ويصيب العشرات بالاختناق جنوب شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل مواطناً ويصيب العشرات بالاختناق جنوب شرق طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطناً من قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، وأصابت عدداً من المواطنين بحالات اختناق، خلال تصديهم لتجريف وشق طرق استيطانية في الجبل "الوسطاني" التابع للقرية.

وقال والد المعتقل الناشط في مجال الدفاع عن الأراضي في شوفة، تحسين حامد، إن قوات الاحتلال التي تقوم بحماية المستوطنين وجرافاتهم، اعتقلت نجله عمر (40 عاماً)، خلال تصديه لهم، مشيراً إلى أنه أصيب هو أيضاً بالاختناق، جراء الغاز المسيل للدموع.

بدوره، أوضح أمين سر حركة (فتح) في شوفة مراد دروبي، أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو تنفيذ لمخطط استيطاني كبير لتنفيذ منطقة صناعية، بعد قرارها الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قريتي شوفة وجبارة، في محاولة لاستباق موعد المحكمة الإسرائيلية، المقرر في السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل، لفرض الأمر الواقع على الأرض.

وأوضح، أنه تقرر عقد المحكمة، بعد أن تقدموا قبل أشهر بالتماس من خلال مؤسسات حقوق الإنسان، وهيئة مقاومة الجدار بشأن الأراضي المستولى عليها.

وأضاف أن أهالي القرية تصدوا لهذه الأعمال من خلال محاولاتهم منع الجرافات من مواصلة التجريف، فأطلق جنود الاحتلال المنتشرون بأعداد كبيرة برفقة المستوطنين، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما تسبب في اختناق عدد من الأهالي، واعتقال المواطن عمر حامد.

وأشار دروبي إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات اليومية المقاومة لهذه الممارسات بأراضي القرية، تتضمن إقامة صلاة الجمعة في المكان.

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