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رسمياً: الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي إلى زيارة القدس

رسمياً: الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي إلى زيارة القدس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الإسرائيلي، اليوم، أنه دعا ولي العهد الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، لزيارة القدس بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قد دعا، يوم الجمعة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان لزيارة مدينة القدس.

وفي تغريدة لـ (ريفلين) على (تويتر) قال فيها  "أهنئ الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وولي العهد الشيخ محمد بن زايد على الإنجاز الهام والمثير".

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