رسمياً: الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبوظبي إلى زيارة القدس

وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، قد دعا، يوم الجمعة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان لزيارة مدينة القدس.





وفي تغريدة لـ (ريفلين) على (تويتر) قال فيها "أهنئ الرئيس الأمريكي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وولي العهد الشيخ محمد بن زايد على الإنجاز الهام والمثير".



