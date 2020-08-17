هزة بقوة 5.1 درجة تضرب سواحل اليونان الجنوبية

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رام الله - دنيا الوطن

ضربت هزة أرضية، بقوة 5.1 درجات وفق مقياس (ريختر)، صباح الاثنين، المنطقة الواقعة قبالة ساحل جنوب اليونان، بحسب ما أفاد معهد الجيوديناميك اليوناني.



وأفادت تقارير صحفية نقلتها (سكاي نيوز عربية) بأن الهزة الأرضية، وقعت قبالة جزيرة هيدرا اليونانية في خليج سارونيك بالقرب من أثينا، وفقاً لمعهد أثينا لرصد الزلازل.



ولم يسفر الزلزال، الذي وقع في الساعة 4:27 دقيقة صباح الاثنين، بحسب توقيت غرينيتش، عن وقوع أي ضحايا أو أضرار بحسب السلطات، بحسب ما ذكرت (فرانس برس).



وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال وقع على عمق 90 كيلومتراً، وشعر به السكان في العاصمة اليونانية.



يشار إلى أن اليونان، تقع في منطقة تتسم بالنشاط الزلزالي، غير أن كثيراً منها يحدث في عرض البحر، ولا تتسبب الغالبية العظمى منها في إصابات أو أضرار جسيمة.



وكان آخر زلزال في اليونان، ضرب جزيرة خوس في بحر إيجه في تموز/ يوليو 2017، وبلغت قوته 6.7 درجات، وأودى بشخصين، أما أقوى زلزال خلال الأعوام الأخيرة، فتم تسجيله في منطقة أثينا عام 1999، وأودى بحياة 143 شخصاً.