حماس تُعلّق على إطلاق الاحتلال النار صوب فلسطيني من ذوي الاحتياجات





وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذه الجريمة، تعكس إجرام وسادية جنود الاحتلال، وحجم الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال، ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.



وأضافت: أن هذه "البلطجة الصهيونية، نتيجة شعور الاحتلال الدائم بأنه فوق القانون الدولي، ودعم الإدارة الأمريكية لهذا الإجرام".









رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على إطلاق الاحتلال الإسرائيلي، النار على مواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصابته على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس.