شؤون فلسطينية

حماس تُعلّق على إطلاق الاحتلال النار صوب فلسطيني من ذوي الاحتياجات

حماس تُعلّق على إطلاق الاحتلال النار صوب فلسطيني من ذوي الاحتياجات
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على إطلاق الاحتلال الإسرائيلي، النار على مواطن فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصابته على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذه الجريمة، تعكس إجرام وسادية جنود الاحتلال، وحجم الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال، ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
 
وأضافت: أن هذه "البلطجة الصهيونية، نتيجة شعور الاحتلال الدائم بأنه فوق القانون الدولي، ودعم الإدارة الأمريكية لهذا الإجرام". 



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