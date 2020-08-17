دولي

قائد الجيش الباكستاني يصل السعودية بظل خلاف دبلوماسي بشأن (التمويل)

قائد الجيش الباكستاني يصل السعودية بظل خلاف دبلوماسي بشأن (التمويل)
قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجواه
رام الله - دنيا الوطن
قالت السفارة الباكستانية في الرياض: إن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجواه، وصل إلى السعودية، اليوم الاثنين في ظل خلاف دبلوماسي، يُهدد تمويلاً سعودياً يعتبر شريان حياة للبلد الآسيوي، الذي يعاني من شح السيولة.

وذكرت السفارة، وفقاً لما نقلته (رويترز) أن باجواه وصل إلى العاصمة الرياض الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش).

وقال مصدر عسكري: إن رئيس المخابرات الداخلية الباكستانية، الجنرال فائز حميد، يرافق باجواه.

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