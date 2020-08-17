عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويدنسون مقبرة "باب الرحمة"

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك، ومقبرة باب الرحمة، وأدوا طقوساً تلمودية فوق قبور الصحابة والمسلمين.



وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك، أدوا طقوسًأ تلمودية ونفخ في البوق خلال اقتحام مقبرة باب الرحمة، المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى، وفيها قبور المسلمين ومن بينهم عدد من الصحابة.



وجرت عملية الاقتحام التي تخللها جولات استفزازية انطلاقاً من باب المغاربة إلى أن غادروا من باب السلسلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ووسط إخلاء ومنع المسلمين من الوصول للمنطقة الشرقية للمسجد.



ووفق تقرير دوري أصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، فقد كثف المستوطنون بحماية قوات الاحتلال من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، حيث سجل اقتحام (2764) مستوطناً الشهر الماضي، بما يشكل ضعف عدد المستوطنين الذين اقتحموا الحرم في حزيران/ يونيو 1801) مستوطناً.



وواصلت قوات الاحتلال، سياسة إبعاد المرابطين والمواطنين عن القدس والأقصى، حيث بلغ عدد المبعدين (9) مواطنين، بينهم حراس للمسجد الأقصى، ورئيس هيئة المرابطين فيه.