فلسطين: عودة الارتفاع بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)



وقالت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة: إن الإصابات الجديدة، توزعت كما يلي: محافظة الخليل (124)، محافظة نابلس (83)، محافظة بيت لحم (5) محافظة قلقيلية (3)، محافظة رام الله والبيرة (25)، محافظة أريحا والأغوار (39)، محافظة سلفيت (9)، مدينة القدس (146)، ضواحي القدس (22).



وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (57)، محافظة طولكرم (7)، محافظة طوباس (3)، محافظة جنين (1)، مدينة القدس (290).



وأوضحت وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي، بلغت 61.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.2%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 23 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنعاد الارتفاع في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، التي تسجلها فلسطين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.فبعد يومٍ من تسجيل 381 إصابة، يوم الأحد، سجلت وزارة الصحة اليوم الاثنين، 456 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 358 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة.