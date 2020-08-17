صرف المنحة السعودية لإعادة إعمار المنازل المتضررة لغير اللاجئين في قطاع غزة





وذلك استمراراً لعملية الصرف التي ابتدأت للعائلات المستفيدة ضمن المرحلة الخامسة من المنحة السعودية في قطاع غزة، وباختتام هذه المرحلة، ستتمكن 272 أسرة فلسطينية، تضررت منازلهم بشكل كامل من إعادة بناء منازلهم.



ومن الجدير ذكره، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى، بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم إعادة بناء وتأهيل المنازل في قطاع غزة للسنة الخامسة على التوالي.





وبتوقيع الملحق الرابع من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الإجمالي الذي قدمه الصندوق السعودي للتنمية إلى مبلغ 81.5 مليون دولار، استفاد منه 13,467 عائلة في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنبتمويل من المملكة العربية السعودية، من خلال الصندوق السعودي للتنمية، يستمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصرف الدفعات المالية من تعويضات الأضرار للعائلات الفلسطينية غير اللاجئة في قطاع غزة، بحيث تغطي المنحة السعودية في مرحلتها الحالية، تعويضات للمنازل المتضررة بشكل كامل، وفي المرحلة الحالية للصرف، تستلم 196 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ إجمالي قدره 1,127,00 دولار.