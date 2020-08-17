وزيرا داخلية وخارجية إيطاليا إلى تونس لبحث ملف الهجرة

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رام الله - دنيا الوطن

تتوجه وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيزي، برفقة وزير الخارجية، لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، إلى تونس لبحث ملف الهجرة.



وقالت لامورجيزي، في نهاية اجتماع اللجنة الوطنية للنظام والأمن العام، الذي عقد في ميلانو وفقاً لـ (روسيا اليوم): "سأذهب يوم الاثنين 17 آب/ أغسطس 2020، إلى تونس مع وزير الخارجية لويجي دي مايو، ومع المفوضين الأوروبيين أوليفر فارهيلي وإيلفا جوهانسون؛ لإظهار القرب من أوروبا" ومعالجة مشكلة تدفقات الأطفال.



وأضافت لامورجيزي، أن عمليات الإعادة إلى الوطن قد بدأت من جديد، مثلما قبل زمن فيروس (كورونا)، وذلك بحوالي 80 شخصاً في اليوم.



ومن المنتظر، أن تبدأ السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، ترحيل المهاجرين التونسيين، الذين وصلوا مؤخراً إلى سواحل البلاد على متن قوارب بطرق غير نظامية.



واعتبر دي مايو، أن تونس ليست في حالة حرب أو تعاني من اضطهاد سياسي، بناء على ذلك، ستبدأ بلاده عمليات ترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين بمعدل 80 شخصاً، مؤكداً أن الحوار مفتوح مع السلطات التونسية، فيما يخص ملف المهاجرين غير النظاميين.