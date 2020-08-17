غزة: تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة من القطاعين العام والخاص



وقال وادي: إن لجنة متابعة العمل الحكومي، وافقت على تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني، وعضوية الأمانة العامة لمجس الوزراء، ووزارات الداخلية والأمن الوطني والمالية والأشغال العامة والإسكان و(5) ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص.



ولفت وادي، إلى أن مهمة اللجنة، ستكون رفع مستوى التنسيق بين القطاع الخاص والقطاع العام في المجال الاقتصادي، والمشاركة في وضع الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية؛ لتطوير الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، والمشاركة في تحديد أولويات المشاريع اللازمة لتطوير اقتصاد قطاع غزة، وتسهيل عمل القطاع الخاص والعمل على تذليل العقبات التي يمكن أن تواجهه.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، ورئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية، بغزة، تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة من القطاعين العام والخاص.