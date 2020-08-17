"التعليم" بغزة تنشر مادة تعليميّة مُتكاملة للطلبة حول آلية استخدام الصفوف الافتراضية

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، مادة تعليميّة مُتكاملة، مُوجهةً لطلبة المدارس وأولياء أمورهم، حول طريقة إنشاء البريد الإلكترونيّ (Gmail)، واستخدام الصفوف الافتراضية (Google Classroom) في التعليم، وتنقسم المادة التعليميّة إلى جزأين، الجزء الأول، يحتوي على دليل تعليمي، والجزء الثاني سلسلة من حلقات الفيديو التعليميّة.



ويتضمن الدليل التعليميّ مجموعة من المفاهيم المرتبطة بإنشاء واستخدام البريد الإلكترونيّ (Gmail) كالتعريف بالبريد الإلكتروني، وخطوات إنشائه، ومكونات الواجهة، وإرسال وقراءة الرسائل البريدية، وكذلك احتوى الدليل على طريقة الانضمام إلى صفوف جوجل الافتراضيّة، واستخدامها في عملية التعلّم، وطريقة الاستجابة للاختبارات الالكترونية، وتسليم الواجبات الدراسيّة.



ويأتي هذا العمل، ضمن توجهات الوزارة في توظيف التعلّم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد في الظروف العادية وحالات الطوارئ.