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نتنياهو: نستعد لتسيير رحلات جوية إلى أبو ظبي من خلال الأجواء السعودية

نتنياهو: نستعد لتسيير رحلات جوية إلى أبو ظبي من خلال الأجواء السعودية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين: إن تل أبيب، تعمل حالياً على تسيير رحلات جوية مباشرة مع دبي وأبو ظبي، بواسطة الأجواء السعودية.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن هذا سيغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي، متوقعاً حجماً هائلاً من الاستثمارات والسياحة من الطرفين. 

وقال نتنياهو: إن الإماراتيين معنيون جداً بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل، وفق زعمه.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: إن جهود حكومته ضد إيران، قربت إليها دولاً عربية بدأت ترى في إسرائيل حليفاً حيوياً.

يأتي ذلك، في الوقت الذي بدأت فيه فرق من إسرائيل والإمارات، ببلورة تفاصيل اتفاقات التطبيع، تمهيداً لخوض مفاوضات علنية بين الجانبين في أبو ظبي. 

وأفادت صحيفة (هآرتس) بأن توجه البعثة الإسرائيلية إلى الإمارات، سيتأخر، بسبب خلافات داخلية تخص صلاحيات مجلس الأمن القومي و(موساد) ووزارة الخارجية. 

وأضافت الصحيفة: أن ممثلين عن وزارة الخارجية، شرعوا في فحص عدة مبان، قد تستخدم مقراً للسفارة الإسرائيلية في أبو ظبي.

ومن المقرر، أن يطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو غداً أعضاء المجلس الوزاري المصغر (كابينت) على تفاصيل الاتفاق مع الإمارات. 

وقالت (هآرتس): إن العديد من الوزراء ولا سيما من (أزرق أبيض) يشعرون بالغضب بسبب التفاف نتنياهو على وزارة الخارجية، وعدم إحاطتها علماً بالاتصالات الجارية مع أبو ظبي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويأتي ذلك، بعد أيام قليلة من من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق إماراتي إسرائيل بشأن التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي.

وشنت السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، هجوماً كبيراً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وقررت وزارة الخارجية استدعاء سفيرها من أبو ظبي فوراً. 

ووصفت القيادة الفلسطينية الاتفاق بأنه طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني وتضحياته والقدس والمسجد الأقصى، داعية لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وسط تشكيك من القيادي الفتحاوي عزام الأحمد، بعقدهما بسبب الخلافات العربية، مؤكداً أن الجدار العربي يتهاوى شيئاً فشيئاً.  

كما أثار هذا الاتفاق ردود فعل مستنكرة من قبل إيران وتركيا، فيما رحبت مصر والبحرين وسلطنة عمان ودول أوروبية وآسيوية به.

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