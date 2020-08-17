سوريا: قصف أمريكي لحاجز يُسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، اليوم الاثنين، عن مقتل جندي، وإصابة اثنين آخرين باستهداف طائرة أمريكية لحاجز للجيش في تل الذهب، جنوب شرق القامشلي.



وذكرت الوكالة السورية الرسمية، أن طائرة تابعة للقوات الأمريكية قامت صباح اليوم بالاعتداء على حاجز للجيش العربي السوري في تل الذهب جنوب شرق القامشلي بعد منع جنود الحاجز مرور دورية أمريكية ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 2 آخرين بجروح نقلا إلى مشفى القامشلي الوطني لتلقي العلاج والاسعافات الطبية اللازمة.



وذكرت الوكالة أن أهالي عدد من القرى بريف الحسكة تصدوا بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري منذ إقامة قوات الامريكية قواعدها، وأثناء محاولتها التحرك بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها أجبروها على المغادرة والعودة من حيت أتت بعد رشقها بالحجارة تأكيداً على رفضهم وجود القوات الأمريكي على الأراضي السورية.