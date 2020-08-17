قلقيلية: ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) إلى 223
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الاثنين، تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
أعلن محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، اليوم الاثنين، تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
والإصابات موزعة، بواقع إصابة واحدة في "كفر لاقف" وتسع أخرى في المدينة، وفق تصريح المحافظ، الذي نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك).
وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة 223 إصابة، فيما هناك عدد من العينات، ننتظر نتائجها، سيتم الإعلان عنها حال ظهورها.
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