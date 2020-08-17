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شؤون فلسطينية

على إثر تداول فيديو التنكيل بالعمال: منظمة التحرير تُطالب بلجنة تحقيق وحماية دولية

على إثر تداول فيديو التنكيل بالعمال: منظمة التحرير تُطالب بلجنة تحقيق وحماية دولية
منظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بحقوق الإنسان، بالمباشرة بتحقيق دولي بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية، والعمل على توفير حماية دولية لسكان دولة فلسطين المحتلة.

جاء ذلك، على لسان عضو لجنتها التنفيذية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع، أحمد التميمي في بيان له اليوم الاثنين، على إثر تداول فيديو، يظهر فيه جنود الاحتلال، وهم يعذبون وينكلون بعمال فلسطينيين، ويسرقون أموالهم جنوب الخليل.

وقال التميمي: "ان هذا الفيديو ما هو إلا نموذج للعنصرية الصهيونية والفاشية، التي تمارس بحق الفلسطينيين في ظل صمت المجتمع الدولي، والدعم الأمريكي، والغطاء الذي توفره بعض الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الامارات العربية المتحدة، من خلال الهرولة نحو تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال".

وأضاف: "إن المجتمع الدولي ملزم بتطبيق وتنفيذ ما تم التوقيع عليه من وقوانين واتفاقيات دولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، والقاضية، في الحالة الفلسطينية، بتجريم الاحتلال ومحاسبته على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين أرضاً وشعباً ومقدسات"

وأوضح: "أن مئات المستوطنات والحواجز الصهيونية في أنحاء الأرض المحتلة، تمارس عليها وفي محيطها عمليات إعدام ميداني وتعذيب وتنكيل يطال المواطنين الفلسطينيين، كما حصل صباح اليوم مع مواطن فلسطيني "أصم" أطلقت عليه النار على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة".

وحذر "من أن السكوت عن جرائم الاحتلال، وتطبيع العلاقات معه في ظل صفقات ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، سيدفع الأوضاع في الأرض المحتلة إلى مآلات لن تحمد عقباها، بسبب تصاعد العنف والإجرام الإسرائيلي".

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