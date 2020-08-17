الاحتلال يُطلق النار تجاه مراكب الصيادين بمسافة أقل من 2 ميل وسط القطاع





كما أطلقت زوارق الاحتلال، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، النار في عرض بحر منطقة السودانية، شمال مدينة غزة، صباح اليوم.





وأغلقت سلطات الاحتلال، أمس الأحد، البحر أمام صيادي القطاع، بحجة استمرار إطلاق البالونات الحارقة صوب مناطق "غلاف غزة".

رام الله - دنيا الوطنأطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، النار تجاه مراكب الصيادين غرب ميناء دير البلح، وسط قطاع غزة، على مسافة أقل من 2 ميل.