حماس: لقاء وطني جامع وشامل غداً الثلاثاء رفضاً للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين: إنه استنكاراً ورفضاً لاتفاق "العار الصهيوني الإماراتي"، تعلن الفصائل والقوى السياسية والوطنية والمجتمعية بقطاع غزة عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الرسمية والشعبية تحت عنوان "التطبيع خيانة".

ووفق تصريح للناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الفعاليات ستبدأ غداً الثلاثاء 18 آب/أغسطس الساعة 11 صباحاً، بتنظيم لقاء وطني جامع وشامل في قاعة الهلال الأحمر بجوار مستشفى القدس تل الهوا.





وأضاف: يعقب هذا اللقاء، تنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة يوم الأربعاء 19 آب/أغسطس، تنطلق س 10.30 صباحا من مفترق الصناعة باتجاه دوار أنصار.



