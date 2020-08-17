حماس: لقاء وطني جامع وشامل غداً الثلاثاء رفضاً للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين: إنه استنكاراً ورفضاً لاتفاق "العار الصهيوني الإماراتي"، تعلن الفصائل والقوى السياسية والوطنية والمجتمعية بقطاع غزة عن تنظيم سلسلة من الفعاليات الرسمية والشعبية تحت عنوان "التطبيع خيانة".
ووفق تصريح للناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الفعاليات ستبدأ غداً الثلاثاء 18 آب/أغسطس الساعة 11 صباحاً، بتنظيم لقاء وطني جامع وشامل في قاعة الهلال الأحمر بجوار مستشفى القدس تل الهوا.
وأضاف: يعقب هذا اللقاء، تنظيم مسيرة جماهيرية حاشدة يوم الأربعاء 19 آب/أغسطس، تنطلق س 10.30 صباحا من مفترق الصناعة باتجاه دوار أنصار.
ودعا برهوم جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في مسيرة الأربعاء تأكيداً على الحق الفلسطيني الثابت ورفضاً لكل الاتفاقات الهزيلة التي تستهدف شعبنا وحقوقه التاريخية.
وكانت (حماس) قالت اليوم الاثنين: إن هناك اتفاقاً على عدد من الفعاليات الوطنية في قطاع غزة، هذا الأسبوع، يشارك فيها كل القوى والفصائل الفلسطينية؛ لإعلاء الصوت الموحد الرافض لمخطط الضم والتطبيع.
وقالت الحركة: إن هناك لقاءات مستمرة مع القوى والفصائل الفلسطينية؛ لتعزيز الموقف الفلسطيني الموحد؛ لمواجهة خطر التطبيع، خاصة بعد توقيع الإمارات لاتفاق تطبيع مع الاحتلال.
وشددت حماس على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريحات لقناة (الأقصى) على أنها تجري اتصالات مستمرة مع كل الأطراف؛ لتوحيد رؤية للمواجهة.
وأضاف: أن حماس وضمن استراتيجيتها، بوجوب العمل الوطني المشترك، بادرت في كل المحطات لتوسيع قاعدة العمل المشترك، ويجب أن تشكل ذلك أرضية لعمل وطني موحد في كل الساحات، ضمن استراتيجية متفق عليها من كل الفصائل.
وقالت الحركة: إن هناك لقاءات مستمرة مع القوى والفصائل الفلسطينية؛ لتعزيز الموقف الفلسطيني الموحد؛ لمواجهة خطر التطبيع، خاصة بعد توقيع الإمارات لاتفاق تطبيع مع الاحتلال.
وشددت حماس على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريحات لقناة (الأقصى) على أنها تجري اتصالات مستمرة مع كل الأطراف؛ لتوحيد رؤية للمواجهة.
وأضاف: أن حماس وضمن استراتيجيتها، بوجوب العمل الوطني المشترك، بادرت في كل المحطات لتوسيع قاعدة العمل المشترك، ويجب أن تشكل ذلك أرضية لعمل وطني موحد في كل الساحات، ضمن استراتيجية متفق عليها من كل الفصائل.
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