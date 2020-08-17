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شؤون فلسطينية

اقتصاد غزة تتلف 840 لتراً من مشروبات الفاكهة لانتهاء صلاحيتها

اقتصاد غزة تتلف 840 لتراً من مشروبات الفاكهة لانتهاء صلاحيتها
جانب من العصائر المنتهية الصلاحيه
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت وزارة الاقتصاد الوطني 840 لتراً من مشروبات الفاكهة؛ لانتهاء صلاحيتها.

وأكدت الوزارة، أن طواقمها في محافظة شمال قطاع غزة، نظمت 50 زيارة وجولة تفتيشية على المحال والأسواق، تم خلالها ضبط هذه الكميات من العصائر، والتحفظ عليها وإتلافها.

وأوضحت الوزارة، أن طواقمها، حررت 9 محاضر ضبط وإتلاف، خلال جولاتها في المحافظة بحق مخالفين لإجراءات السلامة، وعدم التزامهم بجودة المنتج.

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