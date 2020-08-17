اقتصاد غزة تتلف 840 لتراً من مشروبات الفاكهة لانتهاء صلاحيتها



وأكدت الوزارة، أن طواقمها في محافظة شمال قطاع غزة، نظمت 50 زيارة وجولة تفتيشية على المحال والأسواق، تم خلالها ضبط هذه الكميات من العصائر، والتحفظ عليها وإتلافها.



وأوضحت الوزارة، أن طواقمها، حررت 9 محاضر ضبط وإتلاف، خلال جولاتها في المحافظة بحق مخالفين لإجراءات السلامة، وعدم التزامهم بجودة المنتج.





رام الله - دنيا الوطنأتلفت وزارة الاقتصاد الوطني 840 لتراً من مشروبات الفاكهة؛ لانتهاء صلاحيتها.