الكشف عن فيديو يُظهر تعذيب جنود الاحتلال عمالاً قرب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت لقطات فيديو، ارتكاب مجموعة مما تسمى بقوات حرس الحدود، التابعة لجيش الاحتلال، جريمة مروعة بحق عمال فلسطينيين، تم اعتقالهم على أحد الحواجز العسكرية قرب مدينة الخليل، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي المحتلة، للبحث عن عمل.



وأظهر الفيديو تعرض العمال لتعذيب وحشي على أيدي جنود الاحتلال، الذي ضربوهم بالعصي بشكل قاسٍ ومستمر، وذلك بعد أن جردوهم من ملابسهم.



كما أقدم الجنود على تقييد العمال وطرحهم أرضهاً وركلهم في رؤوسهم، حتى نزفوا الدماء وسط صرخات الألم التي قابلها جنود الاحتلال بالضحك والسخرية.



وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجريمة نفذها خمسة من ضباط الاحتلال المتواجدين على حاجز عسكري، وقاموا أيضاً بسرقة أموال من العمال بعد التنكيل بهم.



وارتكبت الجريمة قبل نحو شهر قرب معبر وادي الخليل، أو ما يعرف بحاجز ميتار، وهو حاجز عسكري دائم، وعبارة عن بوابة حديدية، ومسارب للمشاة، وبوابات تفتيش إلكترونية وأبراج عسكرية، ومسارب للسيارات، وتقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي فيه بإيقاف المركبات الفلسطينية وتفتيشها وتفتيش الركاب.



يشار الى أن الشبان الفلسطينيين، يضطرون للعمل في الأراضي المحتلة، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الضفة الغربية، وتحديداً في ظل جائحة (كورونا).