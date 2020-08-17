روسيا: انخفاض حاد بعدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا، اليوم الاثنين، انخفاضاً حاداً بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مركز مكافحة انتشار عدوى (كورونا): إنه تم تسجيل 55 حالة وفاة مقارنة، بـ 68 تم تسجيلها في الحصيلة السابقة.
كما تم تسجل 4892 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 927745.
سجلت روسيا، اليوم الاثنين، انخفاضاً حاداً بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال مركز مكافحة انتشار عدوى (كورونا): إنه تم تسجيل 55 حالة وفاة مقارنة، بـ 68 تم تسجيلها في الحصيلة السابقة.
كما تم تسجل 4892 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 927745.
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