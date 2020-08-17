روسيا: انخفاض حاد بعدد الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت روسيا، اليوم الاثنين، انخفاضاً حاداً بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مركز مكافحة انتشار عدوى (كورونا): إنه تم تسجيل 55 حالة وفاة مقارنة، بـ 68 تم تسجيلها في الحصيلة السابقة.



كما تم تسجل 4892 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 927745.