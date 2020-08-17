عربي

صحيفة إسرائيلية: خلافات داخلية تؤخر زيارة الوفد إلى الإمارات

صحيفة إسرائيلية: خلافات داخلية تؤخر زيارة الوفد إلى الإمارات
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
بدأت فرق من إسرائيل والإمارات، ببلورة تفاصيل اتفاقات التطبيع، تمهيداً لخوض مفاوضات علنية بين الجانبين في أبو ظبي. 

وأفادت صحيفة (هآرتس) بأن توجه البعثة الإسرائيلية إلى الإمارات، سيتأخر، بسبب خلافات داخلية تخص صلاحيات مجلس الأمن القومي و(موساد) ووزارة الخارجية. 

وأضافت الصحيفة: أن ممثلين عن وزارة الخارجية، شرعوا في فحص عدة مبان، قد تستخدم مقراً للسفارة الإسرائيلية في أبو ظبي.

ومن المقرر، أن يطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو غداً أعضاء المجلس الوزاري المصغر (كابينت) على تفاصيل الاتفاق مع الإمارات. 

وقالت (هآرتس): إن العديد من الوزراء ولا سيما من (أزرق أبيض) يشعرون بالغضب بسبب التفاف نتنياهو على وزارة الخارجية، وعدم إحاطتها علماً بالاتصالات الجارية مع أبو ظبي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويأتي ذلك، بعد أيام قليلة من من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق إماراتي إسرائيل بشأن التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي.

وشنت السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، هجوماً كبيراً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وقررت وزارة الخارجية استدعاء سفيرها من أبو ظبي فوراً. 

ووصفت القيادة الفلسطينية الاتفاق بأنه طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني وتضحياته والقدس والمسجد الأقصى، داعية لاجتماع عاجل لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وسط تشكيك من القيادي الفتحاوي عزام الأحمد بعقدهما بسبب الخلافات العربية، مؤكداً أن الجدار العربي يتهاوى شيئاً فشيئاً.  

كما أثار هذا الاتفاق ردود فعل مستنكرة من قبل إيران وتركيا، فيما رحبت مصر والبحرين وسلطنة عمان ودول أوروبية وآسيوية به.

أخبار ذات صلة

سوريا: قصف أمريكي لحاجز يُسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين

سوريا: قصف أمريكي لحاجز يُسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين

السعودية: قرار جديد بتعيين عشر نساء في مواقع قيادية

السعودية: قرار جديد بتعيين عشر نساء في مواقع قيادية

الجزائر: بعد هزتين أرضيتين تعلن (الخربة) في الشمال منطقة منكوبة

الجزائر: بعد هزتين أرضيتين تعلن (الخربة) في الشمال منطقة منكوبة

فتح الخطوط الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل واتصال بين وزيري خارجيتهما

فتح الخطوط الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل واتصال بين وزيري خارجيتهما

الإمارات تُمدد إعفاء مخالفي الإقامة لثلاثة أشهر

الإمارات تُمدد إعفاء مخالفي الإقامة لثلاثة أشهر

وزير إماراتي: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرارٌ سيادي ونرفض التهديد والوعيد

وزير إماراتي: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرارٌ سيادي ونرفض التهديد والوعيد

صحيفة تنشر تفاصيل (ابتزاز جنسي) من شبان مغاربة لشخصية أمريكية مهمة

صحيفة تنشر تفاصيل (ابتزاز جنسي) من شبان مغاربة لشخصية أمريكية مهمة

الكويت: &#34;تعالجنا غصبًا عنك&#34;.. كويتي وسعودي يعتديان بالضرب المبرح على طبيب مصري

الكويت: "تعالجنا غصبًا عنك".. كويتي وسعودي يعتديان بالضرب المبرح على طبيب مصري

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع تشطيب مدرسة علي نايفة الأساسية للذكور

"التربية" تتسلم مشروع تشطيب مدرسة علي نايفة الأساسية للذكور

غزة: تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة من القطاعين العام والخاص

غزة: تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة من القطاعين العام والخاص

التعليم بغزة تنشر مادة تعليميّة مُتكاملة للطلبة حول آلية استخدام الصفوف الافتراضية

التعليم بغزة تنشر مادة تعليميّة مُتكاملة للطلبة حول آلية استخدام الصفوف الافتراضية

قلقيلية: ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) إلى 223

قلقيلية: ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) إلى 223

تيسير خالد: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل أطلق موجة من المشاريع الاستيطانية

تيسير خالد: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل أطلق موجة من المشاريع الاستيطانية

على إثر تداول فيديو التنكيل بالعمال: منظمة التحرير تُطالب بلجنة تحقيق وحماية دولية

على إثر تداول فيديو التنكيل بالعمال: منظمة التحرير تُطالب بلجنة تحقيق وحماية دولية

الاحتلال يُطلق النار تجاه مراكب الصيادين بمسافة أقل من 2 ميل وسط القطاع

الاحتلال يُطلق النار تجاه مراكب الصيادين بمسافة أقل من 2 ميل وسط القطاع

المنظمات الأهلية تصدر ورقة حول&#34;الانعكاسات السلبية لـ(كورونا) على القطاعات الاقتصادية المختلفة بغزة&#34;

المنظمات الأهلية تصدر ورقة حول"الانعكاسات السلبية لـ(كورونا) على القطاعات الاقتصادية المختلفة بغزة"

منوعات

أراد الموساد تجنيده.. كيف خدع &#34;سمير الإسكندراني&#34; إسرائيل؟

أراد الموساد تجنيده.. كيف خدع "سمير الإسكندراني" إسرائيل؟

هل ألمحت روان بن حسين إلى امكانية حبس زوجها على طريقة هيفاء وهبي؟

هل ألمحت روان بن حسين إلى امكانية حبس زوجها على طريقة هيفاء وهبي؟

نسرين طافش: ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

نسرين طافش: ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ

شاهد: لطفي لبيب يبكي وأحمد عز يُقبّل يده أمام الجمهور

شاهد: لطفي لبيب يبكي وأحمد عز يُقبّل يده أمام الجمهور

تايلور سويفت تحذر الأمريكيين من ترامب وخداعه

تايلور سويفت تحذر الأمريكيين من ترامب وخداعه

مذيعة شهيرة ترد على اتهماها بتمثيل واصطناع الحزن على لبنان

مذيعة شهيرة ترد على اتهماها بتمثيل واصطناع الحزن على لبنان

بعد تسريب عقد زواجها من &#34;وزيري&#34;.. هيفاء وهبي تتقدم بطلب للنائب العام المصري

بعد تسريب عقد زواجها من "وزيري".. هيفاء وهبي تتقدم بطلب للنائب العام المصري

ابنة شويكار تروي التفاصيل الأخيرة من حياة والدتها

ابنة شويكار تروي التفاصيل الأخيرة من حياة والدتها

قرار جديد من كارول سماحة بسبب الأوضاع في لبنان

قرار جديد من كارول سماحة بسبب الأوضاع في لبنان

كيف ردّت &#34;نادين نجيم&#34; على صحفي لبناني قال لها &#34;انكتبلك عُمُر ووجه جديد&#34;؟

كيف ردّت "نادين نجيم" على صحفي لبناني قال لها "انكتبلك عُمُر ووجه جديد"؟

عربي

الجزائر: بعد هزتين أرضيتين تعلن (الخربة) في الشمال منطقة منكوبة

الجزائر: بعد هزتين أرضيتين تعلن (الخربة) في الشمال منطقة منكوبة

فتح الخطوط الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل واتصال بين وزيري خارجيتهما

فتح الخطوط الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل واتصال بين وزيري خارجيتهما

الإمارات تُمدد إعفاء مخالفي الإقامة لثلاثة أشهر

الإمارات تُمدد إعفاء مخالفي الإقامة لثلاثة أشهر

وزير إماراتي: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرارٌ سيادي ونرفض التهديد والوعيد

وزير إماراتي: معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية قرارٌ سيادي ونرفض التهديد والوعيد