المركز الفلسطيني والمؤسسات النسوية القاعدية بالخليل يطلقون استراتيجيات وطنية لتعزيز السلم الأهلي

رام الله - دنيا الوطننظم المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية بالشراكة مع مؤسسة إرادة- الحاضنة الأولى لسيدات الأعمال في فلسطين- ورشة عمل حول دور المؤسسات النسوية القاعدية في إسناد الحملات الوطنية لاستعادة السلم الأهلي من خلال مشروع " الائتلاف الوطني الفلسطيني لتعزيز السلم الأهلي و الوحدة المجتمعية " الممول من الحكومة السويسرية المنفذ من خلال مؤسسة بال ثينك للدراسات الإستراتيجية وREFORM .جاء هذا النشاط، من خلال مبادرة "دمج المؤسسات النسوية القاعدية في محافظة الخليل في خطط الاستجابة للوحدة الوطنية والسلم الأهلي" وقد شارك في النشاط مؤسسات نسوية قاعدية من بلدات بيت أولا، ترقوميا، نوبا، خاراس وصوريف، وقد ركز النشاط على:- رفع وعي ممثلي المؤسسات القاعدية بمفهوم السلم الأهلي والوحدة المجتمعية.- دور المؤسسات النسوية القاعدية في توعية مكوناتها الأساسية بالسلم الأهلي والوحدة المجتمعية.- دور المؤسسات في دعم الحملات الوطنية المتعلقة بالسلم الأهلي.وفي نهاية النشاط، خرجت المؤسسات المشاركة بالاستراتيجيات التالية التي تعزز الوحدة المجتمعية والسلم الأهلي من وجهة نظرها:- دعم اللقاءات الوجاهية بين المؤسسات النسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة.- إجراء تغييرات جذرية على برامج المؤسسات النسوية وتضمينه بسياسات تتعلق بالسلم الأهلي والوحدة المجتمعية.- دمج برامج السلم الأهلي والوحدة المجتمعية ضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسات القاعدية.- دمج المؤسسات النسوية القاعدية في الائتلاف الوطني الفلسطيني لتعزيز السلم الأهلي، وتوسيع الائتلاف لاستقطاب مؤسسات وشخصيات قادرة على تحقيق الأهداف.- إطلاق حملة وطنية لإقرار سياسات فلسطينية حول تعزيز السلم الأهلي والوحدة المجتمعية ضمن المناهج التعليمية.- منح المكون النسوي أهمية قصوى في المشاركة الفاعلة لتعزيز العمل الجاد الملتزم للوصول الى الأهداف السامية التي تسهم في الوصول إلى وحدة مجتمعية شاملة بين المكونات الفلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة.