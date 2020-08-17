دولي

السفير أبو سعيد: إيران حققت نقطة إيجابية باجتماع مجلس الأمن ضد مشروع أميركي

السفير أبو سعيد: إيران حققت نقطة إيجابية باجتماع مجلس الأمن ضد مشروع أميركي
السفير ​هيثم ابو سعيد
رام الله - دنيا الوطن
رأت اللجنة الدولية لحقوق ​الإنسان،​ أنه برغم عدم قبولها لأي منطق يتعلق ببيع أو تجارة ​السلاح​ من مبدأ الشرعة الدولية الحقوقية، إلا أنه هذا لا يعني اعترافها بنجاح الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية ال​إيران​ية في المحافل الدولية، والتي أدت إلى صد مشروع أميركي في ​مجلس الأمن،​ يقضي بوقف ومنع بيع وشراء سلاح من والى ايران، تحت مسمى ​الاتفاق النووي​ الذي أبرمته سابقاً مع مجموعة الدول الخمسة الأساسية".

وأضاف مكتب مفوض ​الشرق الأوسط​ ومبعوث الخاص للمجلس واللجنة إلى جنيف، السفير ​هيثم ابو سعيد،​ أن ما حصل هو نكسة كبيرة للولايات المتحدة الأميركية بوجه حلفائها، الذين انطلقوا من مفهوم عدم أحقيتها بالمطالبة لفرض ​عقوبات​ عملاً بالإتفاق النووي، خصوصاً أنها خرجت منه بقرار من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

ولفت إلى أن "هناك آلية قانونية ستعمل عليها ​أميركا​ بعد فترة لإعادة طرح الشعار نفسه ولكن من منطلق تشريعي آخر، إلا أنه سيتم صد هذا المشروع بالفيتو الروسي والايراني، مما يعني أن ​المجتمع الدولي​ ذاهب الى تشنج اكتر فأكثر في هذا الملف، مما قد ينذر تفاقم الأمور بينهما".

وأشار السفير أبو سعيد إلى أن أميركا ومن خلال إعادة فتح ملف الكيميائي المزعوم في ​سوريا​ يأتي أيضا في هذا السباق، إلا أنها ذهبت إلى تخطر من ذلك بإعلان دعم مطلق ومفتوح ​الأكراد​ ضد القبائل و​العشائر​، مما ينذر بتأزيم الوضع الميداني ل​تحقيق​ نقاط معينة يصرفها الرئيس الأميركي في رصيده.

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