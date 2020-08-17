اشتية: الخطوة الإماراتية بالتطبيع خروج عن الإجماع العربي واجتماع مهم للقيادة الأربعاء

قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الاثنين: إن الخطوة الإماراتية بالتطبيع مع إسرائيل، خروج عن الإجماع العربي.





وأضاف في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية: أن الحكومة، ستواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان، مؤكداً بأن اجتماعاً مهماً سيُعقد يوم الأربعاء للقيادة الفلسطينية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.





وأكد أن تطبيع العلاقات والصلاة في الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية مرفوض، وموضوع الضم وتجميده جاء لصلابة الموقف الفلسطيني.





وقال: الحديث عن فلسطين وما تقبل به أو ترفضه هو شأن فلسطيني، ويمثله الرئيس محمود عباس، وإن تعزيز ترسانة الأسلحة الإماراتية من المزود الأميركي لن يكون على حساب القدس وفلسطين.





وشدد على أن الحكومة ستواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان الإسرائيلية، وأدان الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين وممتلكاتهم.



