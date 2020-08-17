شؤون فلسطينية

اشتية: الخطوة الإماراتية بالتطبيع خروج عن الإجماع العربي واجتماع مهم للقيادة الأربعاء

اشتية: الخطوة الإماراتية بالتطبيع خروج عن الإجماع العربي واجتماع مهم للقيادة الأربعاء
اجتماع للقيادة الفلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم الاثنين: إن الخطوة الإماراتية بالتطبيع مع إسرائيل، خروج عن الإجماع العربي.

وأضاف في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية: أن الحكومة، ستواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان، مؤكداً بأن اجتماعاً مهماً سيُعقد يوم الأربعاء للقيادة الفلسطينية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأكد أن تطبيع العلاقات والصلاة في الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية مرفوض، وموضوع الضم وتجميده جاء لصلابة الموقف الفلسطيني.

وقال: الحديث عن فلسطين وما تقبل به أو ترفضه هو شأن فلسطيني، ويمثله الرئيس محمود عباس، وإن تعزيز ترسانة الأسلحة الإماراتية من المزود الأميركي لن يكون على حساب القدس وفلسطين.

وشدد على أن الحكومة ستواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان الإسرائيلية، وأدان الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين وممتلكاتهم.

من جهة أخرى، قال اشتية: إن أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) ما زالت عالية ونأمل من المواطنين عدم الاستهتار والالتزام باجراءات السلامة العامة، وتوقعات بموجة أعمق في فصلي الخريف والشتاء، وسيتم غداً افتتاح أكبر مركز في فلسطين لفحص عينات (كورونا) في أريحا.

 

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