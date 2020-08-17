غزة: وزارة الاقتصاد الوطني تضبط 1455 كيلو جرام من الخوخ الفاسد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، ضبطها 1455 كيلو جرام من الخوخ، ظهرت عليه علامات الفساد من الداخل.



وأوضحت الوزارة، أن طواقمها قامت بضبط كميات من الخوخ بعد جولات قامت بها بالتعاون مع بلدية المغازي ومباحث التموين والطب الوقائي في المحافظة الوسطى، وجولات أخرى مع شرطة البلديات وصحة بلدية جباليا في محافظة الشمال.



وأكدت الطواقم إتلافها لجميع الكمية المضبوطة فوراً، لعدم صلاحية استخدامها الآدمي، والتي من شأنها أن تسبب حالات تسمم في صفوف المواطنين.



ودعت الوزارة المواطنين؛ للإبلاغ عن أي حالة غش أو فساد ظاهر على المنتجات في الأسواق والمحال، حتى يتم أخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.