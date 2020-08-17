محافظ سلفيت: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

قال محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الاثنين: إن هناك تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) تمت متابعتها مؤخراً بالمحافظة.



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الحالات موزعة في "كفر الديك" بواقع خمس إصابات كانت أصلاً بالحجر، ولم تخالط أحداً، فيما تم تسجيل إصابة في "مسحة"، وثلاث في "ياسوف".





وتابع كميل: يتم إغلاق "ياسوف" لمدة 48 ساعة؛ لحصر المخالطين للمصابين، وإجراء الفحوصات لهم.





رام الله - دنيا الوطن