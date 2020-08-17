محافظ سلفيت: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الحالات موزعة في "كفر الديك" بواقع خمس إصابات كانت أصلاً بالحجر، ولم تخالط أحداً، فيما تم تسجيل إصابة في "مسحة"، وثلاث في "ياسوف".
قال محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم الاثنين: إن هناك تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) تمت متابعتها مؤخراً بالمحافظة.
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الحالات موزعة في "كفر الديك" بواقع خمس إصابات كانت أصلاً بالحجر، ولم تخالط أحداً، فيما تم تسجيل إصابة في "مسحة"، وثلاث في "ياسوف".
وتابع كميل: يتم إغلاق "ياسوف" لمدة 48 ساعة؛ لحصر المخالطين للمصابين، وإجراء الفحوصات لهم.
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