نضال العمال تدعو لفتح تحقيق جدي وفوري بجرائم الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

نددت كتلة نضال العمال، الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بمواصلة قوات الاحتلال الهمجية اعتداءاتها الوحشية على العمال الفلسطينيينن، مستنكرة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من اعتداءات قاسية وهمجية، حيث كشفت تقارير "إسرائيلية " مشاهد قاسية لجنود جيش الاحتلال في وحدة ما تسمى حرس الحدود، أثناء التنكيل بالعمال الفلسطينيين بطريقة وحشية، وسلبهم اموالهم بعد الاعتداء عليهم.



وأكدت كتلة نضال العمال على أهمية متابعة قضايا العمال وفضح الممارسات والإجراءات الاحتلالية، مطالبة منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات العمالية والنقابية العربية والدولية بفضح هذا الممارسات وحماية عمالنا، وصون حقوقهم المعيشية والنقابية، وإدانة هذه الممارسات وتحميل حكومة الاحتلال مسؤولية هذه الجرائم التي تشكل انتهاكاً لكافة المواثيق والاتفاقات الدولية، ولا بد من محاسبة الاحتلال على جرائمه.



واعتبرت الكتلة هذه الجريمة البشعة تأكيداً على وحشية جنود الاحتلال، وبعمليات استهداف مبرمجة ضد العمال الفلسطينيين.



وطالبت الجهات والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بفتح تحقيق جدي وفوري بجرائم الاحتلال بحق عمالنا، وتفعيل الدعاوى القضائية ضد جنرالات الاحتلال، ودعت الاتحادات العمالية والنقابية ومنظمتي العمل العربية والدولية لتوفير الحماية لعمال فلسطين وضمان حقهم في الحياة والعمل، وإلى التحرك باتجاه توفير الحماية للعمال والدفاع عنهم في ظل ما يتعرضون له يومياً من قبل قوات الاحتلال.