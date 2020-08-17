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الجزائر: بعد هزتين أرضيتين تعلن (الخربة) في الشمال منطقة منكوبة

الجزائر: بعد هزتين أرضيتين تعلن (الخربة) في الشمال منطقة منكوبة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر، مساء الأحد، منطقة الخربة التابعة لبلدية (ميلة)، شمال شرقي البلاد، منطقةً منكوبة، على إثر تسجيلها هزتين أرضيتين، في وقت سابق.

وبحسب القرار الذي نقلته (سكاي نيوز عربية)، فإن إعلان هذه المنطقة بمثابة منطقة منكوبة، يأتي بعدما شهدت هزتين أرضيتين؛ أولاهما في 17 تموز/ يوليو الماضي، والثانية في 7 آب/ أغسطس الجاري.

وأوردت الداخلية، أن إعلان الخربة منطقةً منكوبة، يجري في إطار المادة السابعة من مرسوم صدر في كانون الأول/ ديسمبر 1990.

وجرى إعلان المنطقة المنكوبة في ولاية ميلة، في قرار وزاري مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية في الحكومة الجزائرية.

ولم تسجل خسائر في الأرواح من جراء الزلزال في ولاية ميلة، لكن الهزة، أسفرت عن انهيار مبنى من خمسة طوابق، إلى جانب تشقق في عدد من المنازل.

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