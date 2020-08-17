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فتح الخطوط الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل واتصال بين وزيري خارجيتهما

فتح الخطوط الهاتفية بين الإمارات وإسرائيل واتصال بين وزيري خارجيتهما
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت خدمة الهاتف بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، في العمل مع الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين، وتمكن صحفيو وكالة (أسوشيتد برس) في القدس ودبي من إجراء اتصال مباشرة بينهم من الهواتف الأرضية والخلوية الأحد.

وقال مسؤولون إماراتيون: إن وزير الخارجية، عبد الله بن زايد، اتصل بنظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، وذلك بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق تحالف بين الجانبين، يتوقع توقيعه في الأسابيع المقبلة في واشنطن.

وأصدر وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعاز هندل، بياناً رحب فيه برفع الحظر على المكالمات الهاتفية المباشرة بين البلدين، وفقاً لـ (إيرن نيوز). 


وقال هاندل، "العديد من الفرص الاقتصادية ستفتح الآن، إن هذه الخطوات لبناء الثقة مهمة لدفع مصالح الدولتين".

لطالما كانت الاتصالات بين الإمارات وإسرائيل محظورة، إذ إن الراغبين في الاتصال بإسرائيل كانت تصلهم دائماً رسالة باللغتين العربية والإنجليزية، تفيد بعدم إمكانية توصيل المكالمات إلى رمز البلد + 972.

وسمح ظهور الاتصال عبر الإنترنت للناس بالإفلات من هذا الحظر في السابق، على الرغم من انقطاعها المستمر، فيما لجأ بعض الإسرائيليين في السابق إلى استخدام أرقام هواتف محمولة فلسطينية، والتي يمكن الاتصال بها بالإمارات العربية المتحدة.

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