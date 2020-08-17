غزة: استمرار ارتفاع أسعار الدجاج والحبش واللحوم بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
لا تزال أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة اليوم الاثنين، تشهد ارتفاعاً عليها، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها، اليوم، كما هو موضح أدناه.
أسعار اللحوم:
1ك = 36 شيكلاً.
بتلو: 1ك = 40 شيكلاً.
ضاني: 48 شيكلاً.
أسعار الدواجن:
طبق البيض: 8 – 9 شواكل.
دجاج حي: 1ك = 10 شواكل.
دجاج صافي: 1ك = 15 شيكلاً.
فخذ: 1ك = 12 – 13 شيكلاً.
دبوس: 1ك = 15 شيكلاً.
صدر: 1ك = 22 شيكلاً.
شيش: 1ك = 23 شيكلاً.
جناح: 1ك = 9 شواكل.
كبدة: 1ك = 15 شيكلاً.
أسعار الحبش:
حي: 1ك = 11 شيكلاً.
صدر: 1ك = 16 شيكلاً.
فخذ أنثى: 11 شيكلاً.
فخذ ذكر: 9 شواكل.
جناح: 1ك = 7 شواكل.
لا تزال أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة اليوم الاثنين، تشهد ارتفاعاً عليها، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها، اليوم، كما هو موضح أدناه.
أسعار اللحوم:
1ك = 36 شيكلاً.
بتلو: 1ك = 40 شيكلاً.
ضاني: 48 شيكلاً.
أسعار الدواجن:
طبق البيض: 8 – 9 شواكل.
دجاج حي: 1ك = 10 شواكل.
دجاج صافي: 1ك = 15 شيكلاً.
فخذ: 1ك = 12 – 13 شيكلاً.
دبوس: 1ك = 15 شيكلاً.
صدر: 1ك = 22 شيكلاً.
شيش: 1ك = 23 شيكلاً.
جناح: 1ك = 9 شواكل.
كبدة: 1ك = 15 شيكلاً.
أسعار الحبش:
حي: 1ك = 11 شيكلاً.
صدر: 1ك = 16 شيكلاً.
فخذ أنثى: 11 شيكلاً.
فخذ ذكر: 9 شواكل.
جناح: 1ك = 7 شواكل.
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