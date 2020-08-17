غزة: استمرار ارتفاع أسعار الدجاج والحبش واللحوم بالقطاع

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رام الله - دنيا الوطن

لا تزال أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة اليوم الاثنين، تشهد ارتفاعاً عليها، حيث جاءت أسعار اللحوم والدواجن وملحقاتها، اليوم، كما هو موضح أدناه.



أسعار اللحوم:



1ك = 36 شيكلاً.



بتلو: 1ك = 40 شيكلاً.



ضاني: 48 شيكلاً.



أسعار الدواجن:



طبق البيض: 8 – 9 شواكل.



دجاج حي: 1ك = 10 شواكل.



دجاج صافي: 1ك = 15 شيكلاً.



فخذ: 1ك = 12 – 13 شيكلاً.



دبوس: 1ك = 15 شيكلاً.



صدر: 1ك = 22 شيكلاً.



شيش: 1ك = 23 شيكلاً.



جناح: 1ك = 9 شواكل.



كبدة: 1ك = 15 شيكلاً.



أسعار الحبش:



حي: 1ك = 11 شيكلاً.



صدر: 1ك = 16 شيكلاً.



فخذ أنثى: 11 شيكلاً.



فخذ ذكر: 9 شواكل.



جناح: 1ك = 7 شواكل.