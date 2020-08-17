(تدفيع الثمن) تحرق 13 مركبة في بيت صفافا جنوب القدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنو عصابة (تدفيع الثمن)، فجر اليوم الاثنين، 13 مركبة في حي بيت صفافا جنوب القدس المحتلة.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن أصحاب المركبات، فوجئوا في ساعات الصباح، بمركباتهم، وقد احترقت بشكل كامل.