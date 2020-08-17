إصابة مواطن (أصم) برصاص الاحتلال عند حاجز (قلنديا) شمال القدس



وأضافت الصحيفة الإسرائيلية "إطلاق نار تجاه رجل فلسطيني قرب حاجز قلنديا صباح اليوم، وأصيب بقدمه، وبعد التحقيق تبين أنه غير مسلح وأصم".

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، النار على مواطن فلسطيني، عند حاجز (قلنديا) شمال القدس، وتم إغلاق الحاجز على إثر ذلك.أعلن الإعلام الإسرائيلي، عن إصابته لمواطن فلسطيني (50 عاماً) في ساقه، بعد إطلاق النار عليه عند حاجز (قلنديا).وزعمت (يديعوت أحرنوت)، أن قوات الاحتلال، أطلقت النار على المواطن بعد الاشتباه بحيازته سكيناً، فيما كشف التحقيق أنه لم يكن بحوزته سكين.