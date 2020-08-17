الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت ستة مواطنين من محافظات الضفة.



ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن سعدي عبد الرحمن الجعبري، بعد أن داهمت منزله في مدينة الخليل.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد رضوان حمامرة من مدينة بيت ساحور، وحمزة إبراهيم ملش (29 عاما)، وحسن محمد شحادة من بلدة الدوحة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



وكان جنود الاحتلال المتمركزون على البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح، أطلقوا النار، الليلة الماضية، على شاب (18 عاماً)، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليمنى، ونقل إلى إحدى مستشفيات مدينة بيت لحم، ووصفت حالته بالمستقرة.



وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب لواء فيصل نوفل (21 عاماً)، بعد أن داهمت منزله في المدينة وفتشته.



وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب فراس عبد الكريم موقدي، من بلدة الزاوية غرب سلفيت.