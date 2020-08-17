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الإمارات تُمدد إعفاء مخالفي الإقامة لثلاثة أشهر

الإمارات تُمدد إعفاء مخالفي الإقامة لثلاثة أشهر
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب" لثلاثة أشهر إضافية، وإعفاءهم من كل الغرامات المترتبة.

وقالت الهيئة وفقاً لما نقلته (روسيا اليوم) إن "الدولة سعت لوضع القوانين والقرارات التي تصب في مصلحة الفرد، ويتم من خلالها مراعاة الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم اليوم في ظل التحدي الراهن لمواجهة كورونا".

وأوضح مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ، اللواء سعيد راكان الراشدي، أن "التمديد يبدأ من الثلاثاء المقبل ولغاية شرين الثاني/ نوفمبر المقبل، متى وقعت المخالفة قبل الأول من آذار/ مارس الماضي، ويتضمن إعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة".

وأفاد الراشدي، بأن "المكرمة تشمل جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الاجانب، حيث سيتم تسديد القيود المدرجة بحقهم دون ختم الحرمان بشرط مغادرة الدولة".

وأضاف، أن "حاملي التأشيرات الراغبين في المغادرة من مطار أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، يجب عليهم الحضور قبل موعد الرحلة بـ 6 ساعات".

وتابع: "أما الراغبون في مغادرة الدولة عن طريق مطار دبي فعليهم ضرورة مراجعة مركز الترحيل في شرطة أمن الطيران المدني بالقرب من مبنى المسافرين 2 قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة".

وأوضح، أن "الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية، حيث سيكون على المخالف إنهاء إجراءاته في 3 خطوات فقط تشمل تأمين جواز السفر، وتأمين التذكرة، والوصول قبل موعد الرحلة بمدة كافية".

وأكد أن "القرار سيسهم إيجاباً في تعزيز مستويات الأمن والأمان في الإمارات".

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