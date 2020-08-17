أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم الاثنين على النحو الآتي:



بندورة: 1ك = 1 شيكل.



خيار: 1ك = 1 شيكل.



باذنجان: 1ك = 1 شيكل.



خيار بلدي: 7 ك = 10 شواكل.



بصل: 7 – 8 ك = 10 شواكل.



بطاطا: 5 – 6 ك = 10 شواكل.



بطاطا حلوة: 7 ك = 10 شواكل.



ليمون: 1ك = 4 شواكل.



و3 ك = 10 شواكل.



بامية بلدية: 1ك = 5 شواكل.



ملوخية: 1ك = 1 – 2 شيكل.



لوبيا: 1ك = 4 – 5 شواكل.



فلفل: 1ك = 2 شيكل.



فلفل رومي: 1ك = 3 شواكل.



بنجر : 1ك = 6 شواكل.



افوكادو: 1ك = 8 شواكل.



جزر: 1ك = 2 شيكل.



رمان حامض: 4ك = 10 شواكل.



رمان حلو: 1ك = 3 شواكل.



أسعار الفواكه:



مانجا تشيلي: 1ك = 4 – 5 شواكل.



مانجا مايا: 1ك = 6 – 7 شواكل.



أجاص: 1ك = 4 – 5 شواكل.



بلح أصفر: 1ك = 7 – 8 شواكل.



سنطروزة: 1ك = 5 شواكل.



خوخ أبو فروة: 1ك = 3.5 شيكل.



عنب:1ك = 3.5 شيكل.