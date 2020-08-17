أسعار الخضراوات والفواكه في أسواق قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم الاثنين على النحو الآتي:
بندورة: 1ك = 1 شيكل.
خيار: 1ك = 1 شيكل.
باذنجان: 1ك = 1 شيكل.
خيار بلدي: 7 ك = 10 شواكل.
بصل: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
بطاطا: 5 – 6 ك = 10 شواكل.
بطاطا حلوة: 7 ك = 10 شواكل.
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
و3 ك = 10 شواكل.
بامية بلدية: 1ك = 5 شواكل.
ملوخية: 1ك = 1 – 2 شيكل.
لوبيا: 1ك = 4 – 5 شواكل.
فلفل: 1ك = 2 شيكل.
فلفل رومي: 1ك = 3 شواكل.
بنجر : 1ك = 6 شواكل.
افوكادو: 1ك = 8 شواكل.
جزر: 1ك = 2 شيكل.
رمان حامض: 4ك = 10 شواكل.
رمان حلو: 1ك = 3 شواكل.
أسعار الفواكه:
مانجا تشيلي: 1ك = 4 – 5 شواكل.
مانجا مايا: 1ك = 6 – 7 شواكل.
أجاص: 1ك = 4 – 5 شواكل.
بلح أصفر: 1ك = 7 – 8 شواكل.
سنطروزة: 1ك = 5 شواكل.
خوخ أبو فروة: 1ك = 3.5 شيكل.
عنب:1ك = 3.5 شيكل.
جاءت أسعار الفواكه والخضروات في أسواق غزة اليوم الاثنين على النحو الآتي:
بندورة: 1ك = 1 شيكل.
خيار: 1ك = 1 شيكل.
باذنجان: 1ك = 1 شيكل.
خيار بلدي: 7 ك = 10 شواكل.
بصل: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
بطاطا: 5 – 6 ك = 10 شواكل.
بطاطا حلوة: 7 ك = 10 شواكل.
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
و3 ك = 10 شواكل.
بامية بلدية: 1ك = 5 شواكل.
ملوخية: 1ك = 1 – 2 شيكل.
لوبيا: 1ك = 4 – 5 شواكل.
فلفل: 1ك = 2 شيكل.
فلفل رومي: 1ك = 3 شواكل.
بنجر : 1ك = 6 شواكل.
افوكادو: 1ك = 8 شواكل.
جزر: 1ك = 2 شيكل.
رمان حامض: 4ك = 10 شواكل.
رمان حلو: 1ك = 3 شواكل.
أسعار الفواكه:
مانجا تشيلي: 1ك = 4 – 5 شواكل.
مانجا مايا: 1ك = 6 – 7 شواكل.
أجاص: 1ك = 4 – 5 شواكل.
بلح أصفر: 1ك = 7 – 8 شواكل.
سنطروزة: 1ك = 5 شواكل.
خوخ أبو فروة: 1ك = 3.5 شيكل.
عنب:1ك = 3.5 شيكل.
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