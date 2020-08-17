عريقات: جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي انتهيا ولن يجتمعا مرة أخرى

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "على ماذا تجتمع ولماذا تجتمع إذا لم يجمعها الاعتراف من دولة عربية بدستورها الالتزام بالعمل العربي المشترك؟".





وشدد عريقات على أن قدر الفلسطينيين، أن يبقوا على هذه الأرض، وأن نتنياهو وكوشنير حققا اختراقاً بهذه الطعنة بظهر الشعب الفلسطيني.





وتابع: نتنياهو أوضح موقفه بوضوح، وهو أنه لم يقم بمبادلة شيء بشيء، وبأنه وقع اتفاق سلام مقابل سلام، مضيفاً أن الغطاء الذي حاولت الإمارات إعطاءه لنفسها، بأن الاتفاق لمصلحة الشعب الفلسطيني، لا أساس له من الصحة.

وتابع: لم تتمكن هذه المنظمات وأنا باعتقادي أنها انتهت، مشيراً إلى أن المسألة مسألة موقف، إذا لم يستطع أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، الدفاع عن قرارات القمم، لماذا تبقى هذه المؤسسات، وهذه الخرافات؟.