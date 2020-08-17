الاحتلال يُصيب شاباً ويعتقل ثلاثة آخرين من بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الاثنين، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل ثلاثة آخرون من محافظة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على البرج العسكري في محيط مسجد بلال بن رباح، أطلقوا النار على شاب (18 عاماً)، ما أدى إلى إصابته في قدمه اليمنى، ونقل إلى إحدى مستشفيات مدينة بيت لحم، ووصفت حالته بالمستقرة.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، أحمد رضوان حمامرة من مدينة بيت ساحور، وحمزة إبراهيم ملش (29 عاماً)، وحسن محمد شحادة من بلدة الدوحة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.