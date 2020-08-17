شؤون فلسطينية

فروانة: بالأسماء (30) أسيراً مضى على اعتقالهم 25 سنة وما يزيد

فروانة: بالأسماء (30) أسيراً مضى على اعتقالهم 25 سنة وما يزيد
رام الله - دنيا الوطن
قال المختص في شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة: إن (30) أسيراً فلسطينياً قد مضى على اعتقالهم بسجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 25 سنة بشكل متواصل، وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح "جنرالات الصبر".

وأضاف: يعتبر الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ كانون الثاني/ يناير1983، هما أقدم الاسرى، حيث مضى على اعتقالهما قرابة (38 سنة)، وهما الأكثر قضاء للسنوات بشكل متواصل في سجون الاحتلال على مدار التاريخ.

وأوضح فروانة أن (12) أسيراً من بين هؤلاء هم من سكان محافظات الضفة الغربية، و(12) أسيراً آخرين هم من المناطق المحتلة عام 48، و(5) أسرى من القدس، بالإضافة إلى أسير واحد من قطاع غزة.

وبيّن فروانة، بأن أولئك القدامى ينتمون الى فصائل فلسطينية مختلفة، حيث إن (19) أسيراً منهم ينتمون إلى حركة (فتح)، و(4) أسرى إلى حركة (حماس)، و(4) أسرى إلى الجهاد الإسلامي، و(3) أسرى إلى الجبهة الشعبية.

وأشار فروانة الى أن من بين هؤلاء الأسرى يوجد (24) أسيراً كان قد صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، لمرة واحدة أو عدة مرات، فيما الباقي وعددهم (6) أسرى فيقضون أحكاماً بالسجن لفترات تتراوح ما بين (35-45) سنة.

ودعا فروانة كافة الجهات المعنية إلى إيلاء هؤلاء الأسرى المزيد من الاهتمام في تسليط الضوء على معاناتهم المتفاقمة وظروف احتجازهم القاسية، وإبقاء قضيتهم على سلم أوليات الجميع، والعمل بشكل جاد من أجل كسر قيدهم وإطلاق سراحهم.

وهذه قائمة باسماء "جنرالات الصبر":

1- كريم يوسف فضل يونس، ومعتقل منذ 6/1/1983.

2- ماهر عبداللطيف عبدالقادر يونس، ومعتقل منذ 18/1/1983.

3- محمد احمد عبدالحميد الطوس، ومعتقل منذ6/10/1985.

4- ابراهيم نايف حمدان ابومخ، ومعتقل منذ 24/3/1986.

5- رشدى حمدان محمد ابومخ، ومعتقل منذ 24/3/1986.

6- وليد نمر اسعد دقة، ومعتقل منذ 25/3/1986.

7- ابراهيم عبدالرازق احمد بيادسة، ومعتقل منذ 26/3/1986.

8- احمد على حسين ابو جابر، ومعتقل منذ 8/7/1986.

9- سمير ابراهيم محمود ابونعمة، ومعتقل منذ 20/10/1986.

10- محمد عادل حسن داوود، ومعتقل منذ 8/12/1987.

11- بشير عبدالله كامل الخطيب، ومعتقل منذ 1/1/1988.

12- محمود سالم سليمان ابوخربيش، ومعتقل منذ 11/3/1988.

13- جمعة ابراهيم جمعة ادم، ومعتقل منذ 31/10/1988.

14- رائد محمد شريف السعدى، ومعتقل منذ 28/8/1989.

15- ابراهيم حسن محمود اغبارية، ومعتقل منذ 26/2/1992.

16- محمد سعيد حسن اغبارية، ومعتقل منذ 26/2/1992.

17- يحيى مصطفى محمد اغبارية، ومعتقل منذ 3/3/1992.

18- محمد توفيق سليمان جبارين، ومعتقل منذ 3/3/1992.

19- ضياء زكريا شاكر الفالوجى، ومعتقل منذ 12/10/1992.

20- محمد فوزى سلامة فلنة، ومعتقل منذ 29/11/1992.

21- ناصر حسن عبدالحميد ابو سرور، ومعتقل منذ 4/1/1993.

22- محمود جميل حسن ابو سرور، ومعتقل منذ 5/1/1993.

23- محمود موسى عيسى عيسى، ومعتقل منذ 3/6/1993.

24- محمد يوسف عبد الجواد شماسنة، ومعتقل منذ 12/11/1993.

25- عبد الجواد يوسف عبدالجواد شماسنة، ومعتقل منذ 12/11/1993.

26- علاء الدين فهمى فهد الكركى، ومعتقل منذ 17/12/1993.

27- محمد نبيل عامر محمد عريقان، ومعتقل منذ 24/2/1995.

28- أيمن عبد المجيد عاشور سدر، ومعتقل منذ 13/5/1995.

29- عبد الناصر عطالله شاكر عيسى، ومعتقل منذ 19/8/1995.

30- عثمان سعيد أحمد سعيد، ومعتقل منذ 20/8/1995.

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